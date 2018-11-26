В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в понедельник.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил. Добавляется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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