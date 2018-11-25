Восемь сирийцев остаются под наблюдением врачей после химатаки в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Восемь сирийцев остаются под наблюдением врачей, в том числе двое в тяжелом состоянии, после атаки боевиков с использованием химических веществ в районе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"По состоянию на 18:00 25 ноября под наблюдением врачей остаются восемь человек, в том числе двое в тяжелом состоянии", — сказал Соломатин.
Он добавил, что при обстреле боевиками района Захра на северо-западе города Алеппо пострадали 73 мирных жителя. По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды были начинены хлором.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо, самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, откуда велся обстрел жителей. Он также добавил, что все цели в районе, откуда велась атака боевиков по Алеппо, уничтожены.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>