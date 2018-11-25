В трех провинциях Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, северо-западной части города Алеппо (пять раз), населенного пункта Эль-Хадер провинции Алеппо и северо-западной окраины города Хама", — сказал он.

Соломатин отметил, что при обстреле боевиками населенного пункта Эль-Хадер провинции Алеппо три сирийских военных получили ранения.

Он добавил, что за прошедшие сутки проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния города Дейр-Эз-Зор, в ходе которых выдано 450 продовольственных наборов. В рамках адресной благотворительной акции в администрации населенного пункта Адра провинции Риф-Дамаск для нуждающихся передано 300 теплых одеял, 300 полотенец, 150 брюк и 100 кофт.

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