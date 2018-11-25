Косачев призвал добиваться расследования химатаки в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что России необходимо требовать расследования химатаки, которая произошла в субботу в сирийском Алеппо, механизмами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Facebook.
Кроме того, Косачев подчеркнул то, что после химатаки не поднялся шум.
"Потому что "химию" применяют не те. И поэтому страдающие жертвы никому не интересны. Вот и все, что вам нужно знать о "гуманитарной озабоченности" западников", — добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
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