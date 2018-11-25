Косачев призвал добиваться расследования химатаки в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что России необходимо требовать расследования химатаки, которая произошла в субботу в сирийском Алеппо, механизмами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Нам, полагаю, нужно требовать немедленного расследования эпизода механизмами ОЗХО. Но что-то подсказывает, что прозападное лобби внутри организации постарается блокировать это или приписать злодеяния сирийским властям. Тем не менее, это не значит, что такое нужно спускать с рук. Есть еще одно основание напомнить миру, с какими "благородными повстанцами" имеет дело Сирия в лице недобитых боевиков", — написал он в Facebook

Кроме того, Косачев подчеркнул то, что после химатаки не поднялся шум.

"Потому что "химию" применяют не те. И поэтому страдающие жертвы никому не интересны. Вот и все, что вам нужно знать о "гуманитарной озабоченности" западников", — добавил он.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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