Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Министры обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора второй раз за сутки обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, говорится в сообщении турецкого военного ведомства в воскресенье.

В субботу главы Минобороны двух стран также провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщило агентство Anadolu , обсудили региональную безопасность, вопросы технических и тактических мер для ее поддержания и договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат.

"Глава минобороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели сегодня телефонный разговор. Они обсудили тему безопасности в регионе, в частности, развитие событий в сирийском Идлибе. В ходе разговора было отмечено, что провокации с целью нарушения сочинских договоренностей по Идлибу могут продолжиться, и стороны должны быть готовы к подобным инцидентам", — говорится в сообщении агентства.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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