СМИ сообщили о гибели 14 членов одной семьи при ударе коалиции в Сирии

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщило о гибели 14 человек из одной семьи в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Шаафа провинции Дейр-эз-Зор.

"Авиация международной коалиции совершила новое преступление: в результате авиаудара по деревне Шаафа погибли 14 мирных жителей — членов одной семьи", — передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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