Макрон прокомментировал информацию о возможном применении химоружия в Сирии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что информация о возможном применении химоружия в Сирии будет передана Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а виновные будут установлены.

"Франция осуждает любое применение химического оружия и надеется, что те, кто раскрыл информацию о его применении, передадут ее в международное агентство в Гааге, чтобы убедиться, что химическое оружие было действительно применено и виновные найдены", — заявил Макрон, выступая на саммите в Брюсселе.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра и улицу Нил снарядами, содержащими, по информации сирийских СМИ, хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений. По последним данным, пострадали 107 человек.

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