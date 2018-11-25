В Госдуме ждут реакцию ОЗХО и мирового сообщества на ситуацию в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация в сирийском Алеппо должна получить должную реакцию ОЗХО и мирового сообщества, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

МО РФ ранее сообщило, что при обстреле боевиками снарядами с отравляющими веществами сирийского Алеппо 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

"Ситуация в Алеппо обязательно должна получить должную реакцию ОЗХО, где теперь формируется атрибутивная группа. Мы, как известно, выступаем против создания этого обвинительного механизма, но, считаю, такие вопиющие происшествия как раз послужат лакмусовой бумажкой истинных причин его создания… Думаю, что это ситуация должна, наконец, быть вынесена на обсуждение мирового сообщества", — сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий отметил, что заигрывания Запада с террористическими организациями приводят к тому, что очаг терроризма до сих пор не погашен в САР.

"Заигрывания Запада с террористическими организациями, такими как "Джебхат ан-Нусра"*, приводят к тому, что очаг терроризма до сих пор не может быть погашен в Сирии. Нам говорили еще два года назад: "Не трогайте Нусру*, дайте разделить на умеренную оппозицию и террористов". И что мы видим? Мирные жители продолжают гибнуть, а террористическое подполье действовать", — добавил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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