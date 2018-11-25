Глава МИД Ирана отметил отсутствие реакции Запада на обстрел Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил отсутствие реакции западных стран на атаку боевиков, обстрелявших в субботу жилые районы города Алеппо снарядами с хлором.

"Где осуждения Западом химической атаки боевиков в Алеппо? Модель Запада такова: химическое оружие осуждается только в том случае, если предполагается, что его использует противник, а не союзник", — написал Зариф в Twitter-аккаунте.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра и улицу Нил снарядами, содержащими, по данным сирийских СМИ, хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений. По последним данным, пострадали 107 человек.

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