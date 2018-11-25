В Дамаске заявили, что в Ливане находятся всего 300 тысяч беженцев из Сирии

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Директор центрального бюро статистики Сирии Ихсан Амир заявил, что в Ливане находятся только 300 тысяч сирийских беженцев, вопреки "политизированным" заявлениям властей Ливана о более чем полутора миллионах беженцев, сообщает сирийская газета al-Watan.

"Число сирийских беженцев в Ливане, по нашим подсчетам, не превышает 300 тысяч человек", — цитирует газета выступление директора центра Ихсана Амира в парламенте на обсуждении бюджета бюро.

"Заявления Ливана по этому вопросу политизированы", — подчеркнул Амир. По его словам, данные бюро указывают, что всего в мире чуть меньше 4 миллионов сирийских беженцев.

Официально, по данным ООН, в Ливане — около миллиона сирийских беженцев. Власти Ливана заявляют о порядка полутора миллионах беженцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что около 11 миллионов сирийцев, по данным ООН, остаются беженцами, из них 6 миллионов — в собственной стране.

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