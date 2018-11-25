В СФ возложили ответственность за жертвы из-за обстрела Алеппо на США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ответственность за жертвы в результате обстрела жилых районов сирийского Алеппо химическими снарядами лежит на США, которые поддерживают действующие в Сирии террористические группировки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Боевики террористических группировок в Сирии в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Число пострадавших мирных жителей, по данным госагентства SANA, достигло 107 человек. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений.

"Обстрел совершили те самые боевики, которых американцы почему-то называют оппозиционерами. Днем они оппозиционеры, вечером — боевики, которые обстреливают мирных жителей с применением химоружия", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что если бы не действия США, Сирия давно была бы очищена от боевиков и подобных обстрелов не было.

"Ответственность за эти обстрелы, в ходе которых пострадали мирные жители, несут США, которые проводят политику двойных стандартов", — констатировал сенатор.

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