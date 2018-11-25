В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 150 человек вернулись в Сирию из Ливана за сутки, еще более 490 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 655 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 159 человек (женщин – 47, детей – 81), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 496 человек (женщин – 154, детей – 246)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратился 231 сирийский гражданина. Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

По данным Центра по приему беженцев, фонд имени А.Кадырова провел благотворительную акцию в Адра (провинция Риф-Дамаск), в ходе которой местным жителям были выданы 300 одеял и 100 комплектов одежды.

Согласно информации Центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Эс-Сувейда), Дейр-Фур, Телль-Биса (провинция Хомс).

Уточняется, что было разминировано 11,5 гектара территории и три километра дорог. Обнаружены и уничтожены 56 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства.

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