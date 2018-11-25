В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Латакия — два, Хама — один. Турецкой частью представительства нарушений зафиксированы два случая стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Алеппо — один", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за сутки Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны. В населенном пункте Телль-Биса провинции Хомс выдано 200 продовольственных наборов, весом 0,9 тонны.

В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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