Текстильная компания из Дамаска открыла программу по обучению беженцев

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Компания "400" из Дамаска, занимающаяся пошивом костюмов и имеющая магазины по всей Сирии, открыла программу по обучению беженцев, заинтересованных в работе в текстильной промышленности, сообщил журналистам директор компании Аднан аль-Ажбауи.

"Наше производство не останавливалось ни на один день даже во время войны… Мы организовали помощь беженцам из тех районов Сирии, которые находятся под контролем боевиков. Это четырехмесячные курсы, которые позволяют получить навыки работы в текстильной промышленности", — сказал аль-Ажбауи.

По его словам, до войны на предприятии работало около 500 человек. Однако во время боевых действий спрос на элитные костюмы, на производстве которых специализируется компания, упал и штат работников сократили до 200 человек. Сейчас открыты новые вакансии, работников планируется отбирать, в том числе, по итогам четырехмесячного обучения.

Аль-Ажбауи подчеркнул, что расширение производства позволит компании выйти на международный уровень. Сегодня, помимо Сирии, продукция предприятия экспортируется в Ирак и Ливан, в перспективах — организовать поставки в Россию.

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