Текстильная компания из Дамаска открыла программу по обучению беженцев

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Компания "400" из Дамаска, занимающаяся пошивом костюмов и имеющая магазины по всей Сирии, открыла программу по обучению беженцев, заинтересованных в работе в текстильной промышленности, сообщил журналистам директор компании Аднан аль-Ажбауи.
По его словам, до войны на предприятии работало около 500 человек. Однако во время боевых действий спрос на элитные костюмы, на производстве которых специализируется компания, упал и штат работников сократили до 200 человек. Сейчас открыты новые вакансии, работников планируется отбирать, в том числе, по итогам четырехмесячного обучения.
Аль-Ажбауи подчеркнул, что расширение производства позволит компании выйти на международный уровень. Сегодня, помимо Сирии, продукция предприятия экспортируется в Ирак и Ливан, в перспективах — организовать поставки в Россию.
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