МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия намерена обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского Алеппо снарядами с отравляющими веществами, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская сторона намерена обсудить данный инцидент (обстрел боевиками Алеппо — ред.) с турецкой стороной как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации", — сказал Конашенков.

Министры обороны России и Турции 17 сентября подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Ранее в МИД РФ сообщали, что трудности в создании демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются.