СМИ Сирии сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.

"Турецкие вооруженные силы перевезли большое число террористов Идлиба в лагерь, развернутый рядом с государственной больницей в турецком городе Нусайбин, граничащем с сирийским городом Эль-Камышлы", — отмечает газета.

Конкретные названия группировок, к которым относятся боевики, газетой не указываются.

Министры обороны России и Турции 17 сентября подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Ранее в МИД РФ сообщали, что трудности в создании демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются.