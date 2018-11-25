ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков, обстрелявших в субботу жилые районы города Алеппо снарядами с хлором, в рядах боевиков значительные потери, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений. По последним данным сирийского телевидения, госпитализированы 55 человек.

"Сирийская армия ответила на обстрелы боевиков, нанеся удары по позициям, откуда велся обстрел, в рядах боевиков значительные потери", — сказал собеседник агентства.

"Атаку с применением отравляющих газов осуществили террористы, базирующиеся к северу от Алеппо", — подчеркнул источник.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.