Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города боевиками

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Глава департамента здравоохранения сирийского города Алеппо Зияд Хадж Тах сообщил, что 50 жителей города пострадали из-за обстрела жилых районов снарядами с хлором со стороны боевиков террористических группировок.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений.

"Двадцать пять пострадавших госпитализированы в больницу ар-Рази, 25 – в университетскую больницу Алеппо. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим от применения отравляющего газа террористическими группировками, предположительно, хлора", — заявил гостелеканалу Сирии Тах.

Он отметил, что состояние всех пострадавших под контролем, кроме двоих человек, состояние которых тяжелое.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.