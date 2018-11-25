Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города боевиками

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Глава департамента здравоохранения сирийского города Алеппо Зияд Хадж Тах сообщил, что 50 жителей города пострадали из-за обстрела жилых районов снарядами с хлором со стороны боевиков террористических группировок.
"Двадцать пять пострадавших госпитализированы в больницу ар-Рази, 25 – в университетскую больницу Алеппо. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим от применения отравляющего газа террористическими группировками, предположительно, хлора", — заявил гостелеканалу Сирии Тах.
Он отметил, что состояние всех пострадавших под контролем, кроме двоих человек, состояние которых тяжелое.
Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.