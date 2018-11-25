Губернатор Алеппо заявил о 41 пострадавшем при обстреле города

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор сирийского города Алеппо Хусейн Дияб сообщил о росте числа пострадавших мирных жителей при обстреле террористами района города снарядами, содержащими хлор, до 41 человека, это подтверждение обладания террористами запасов химоружия.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений.

"Ракеты террористов содержали отравляющие газы, это доказывает, что террористы обладают запасами химического оружия", — цитирует телеканал Ikhbariya заявление Дияба, прибывшего в больницу ар-Рази, куда госпитализировали пострадавших.

"Число пострадавших от обстрела составило 41 человек", — отметил губернатор.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.