Губернатор Алеппо заявил о 41 пострадавшем при обстреле города

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор сирийского города Алеппо Хусейн Дияб сообщил о росте числа пострадавших мирных жителей при обстреле террористами района города снарядами, содержащими хлор, до 41 человека, это подтверждение обладания террористами запасов химоружия.
"Ракеты террористов содержали отравляющие газы, это доказывает, что террористы обладают запасами химического оружия", — цитирует телеканал Ikhbariya заявление Дияба, прибывшего в больницу ар-Рази, куда госпитализировали пострадавших.
"Число пострадавших от обстрела составило 41 человек", — отметил губернатор.
Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.