Число пострадавших от обстрела Алеппо ракетами с хлором достигло 38 человек

ДАМАСК, 24 ноя – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 38 человек, передает государственное телевидение Сирии со ссылкой на корреспондента.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилой район аль-Халидия и улицу Нил снарядами, содержащими хлор. Ранее сообщалось о 30 пострадавших мирных жителях.

"Число пострадавших в результате обстрела террористами района аль-Халидия, улицы Нил и района аз-Захра, с использованием снарядов, содержащих отравляющие вещества, достигло 38", — говорится в сообщении.

"Состояние двоих госпитализированных серьезное", — отмечает телевидение. Согласно опубликованному ТВ списку пострадавших, среди них как минимум четыре ребенка в возрасте от 10 до 13 лет, а также два 90-летних человека.

Один из врачей больницы ар-Рази в Алеппо сообщил, что у госпитализированных симптомы отравления, выражающиеся в обильном слезотечении, удушье, проблемах со зрением. Среди пострадавших несколько детей.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>