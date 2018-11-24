Минобороны опубликовало видео обмена в Сирии заложников на боевиков

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало на официальном канале в YouTube видео об обмене в районе Алеппо пленных боевиков на заложников, удерживаемых ранее незаконными вооруженными формированиями.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что вооруженная оппозиция и сирийские власти в субботу обменялись 10 заложниками и 10 пленными боевиками соответственно в районе Алеппо в рамках астанинских договоренностей. Он также добавил, что обмен организован с участием представителей Минобороны РФ в рабочей группе, действующей в рамках астанинского формата.

На ролике в 45 секунд показано, как происходил обмен пленными. Колонна из автомобилей следовала под наблюдением иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца. Среди пленных были женщины и пожилые люди. Они радовались и давали комментарии журналистам.

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