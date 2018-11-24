Число пострадавших от обстрела Алеппо ракетами с хлором достигло 30 человек

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

ДАМАСК, 24 ноя – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 30 человек, передает государственное телевидение Сирии со ссылкой на своего корреспондента.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилой район аль-Халидия и улицу снарядами, содержащими хлор. Ранее сообщалось о восьми госпитализированных мирных жителях, пострадавших от удушья. Источник в руководстве полиции в свою очередь сообщал телеканалу о 12 пострадавших.

"Число пострадавших в результате обстрела террористами района аль-Халидия, улицы Нил и района аз-Захра, с использованием снарядов, содержащих отравляющие вещества, достигло 30", — говорится в сообщении телевидения.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

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