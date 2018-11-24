Число пострадавших от обстрела Алеппо ракетами с хлором достигло 30 человек

ДАМАСК, 24 ноя – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 30 человек, передает государственное телевидение Сирии со ссылкой на своего корреспондента.
"Число пострадавших в результате обстрела террористами района аль-Халидия, улицы Нил и района аз-Захра, с использованием снарядов, содержащих отравляющие вещества, достигло 30", — говорится в сообщении телевидения.
Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.
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