Сирийцы и вооруженная оппозиция обменялись заложниками

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженная оппозиция и сирийцы в субботу обменялись 10 заложниками в районе Алеппо в рамках Астанинских договоренностей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Двадцать четвертого ноября на территории Сирии в районе населенного пункта Тадэф, 35 километров северо-восточнее Алеппо, состоялся обмен 10 удерживаемых незаконными вооруженными формированиями граждан Сирии на 10 боевиков отрядов вооруженной оппозиции", — сказал Соломатин.

Он добавил, что обмен организован с участием представителей Минобороны РФ в Рабочей группе, действующей в рамках Астанинского формата. Обмен производился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца.

Соломатин сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна благотворительная акция в районе Хамидия города Алеппо, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба. Кроме того, была проведена рабочая встреча с руководством провинции Алеппо. В ходе встречи уточнены организационные вопросы развертывания пункта пропуска "Тайха" в населенном пункте Тлейла провинции Алеппо для обеспечения вывода 450 временно перемещенных семей.

"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Нахшеба и Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, Эс-Салихия провинции Идлиб, Иббин провинции Алеппо", — отметил Соломатин.

Кроме того, он добавил, что в Центр поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся убийствах и похищениях активистов и мирных граждан.

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