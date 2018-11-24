В Сирии двадцать человек погибли при ударе западной коалиции

ДАМАСК, 24 ноя — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает государственное телевидение Сирии.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину и близлежащим деревням в Дейр-эз-Зоре под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей.
Так, 21 ноября коалиция подвергла город очередной бомбардировке, причем применяла боеприпасы с белым фосфором. А 23 ноября при авиаатаке деревни Шаафа погибли более десяти мирных жителей.
Альянс, со своей стороны, отрицает, что при его операциях гибнут мирные жители. В Пентагоне не раскрывают, какие боеприпасы применяются в Сирии, но заверяют, что они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года ведут в Сирии и Ираке военные действия против "Исламского государства"*, причем в Сирии без согласия официальных властей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.