В Сирии двадцать человек погибли при ударе западной коалиции

ДАМАСК, 24 ноя — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает государственное телевидение Сирии.

По данным телеканала, был атакован район рынка. Погибли около 20 мирных жителей, среди них девять детей, а также восемь женщин из одной семьи.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину и близлежащим деревням в Дейр-эз-Зоре под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей.

Так, 21 ноября коалиция подвергла город очередной бомбардировке, причем применяла боеприпасы с белым фосфором. А 23 ноября при авиаатаке деревни Шаафа погибли более десяти мирных жителей.

Дамаск призвал ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Альянс, со своей стороны, отрицает, что при его операциях гибнут мирные жители. В Пентагоне не раскрывают, какие боеприпасы применяются в Сирии, но заверяют, что они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года ведут в Сирии и Ираке военные действия против "Исламского государства"*, причем в Сирии без согласия официальных властей страны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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