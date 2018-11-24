США рассматривают ИГ* как оправдание присутствия в Сирии, заявил Лавров

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. США рассматривают ИГ* как оправдание своего военного присутствия в Сирии, чуть ли не как союзника в смене режима в САР, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Российский министр отметил, что "госдепартамент на днях заявил, что ИГИЛ* пока не побеждена и для того, чтобы победить ИГИЛ*, главным предварительным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений".

"Подтверждается моя догадка, о том, что ИГИЛ* вообще рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима. То есть главная задача сейчас — опять сменить режим, а не победить ИГИЛ*", — заявил Лавров.

По словам министра, отговорки, подобно той, что он привел, "не делают чести нашим американским коллегам и показывают, что в отличие от того, что они громогласно заявляют о своей главной задаче уничтожения терроризма в Сирии, у них есть другая, скрытая повестка дня".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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