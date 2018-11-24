В Турции не поддержали планы США по созданию наблюдательных пунктов в Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что власти страны обеспокоены в связи с планами США установить наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Министр отметил, что Анкара неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов в САР. Подобные меры еще больше усложнят непростую ситуацию в регионе, добавил министр.

Ранее сообщалось, что американский министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерениях США установят наблюдательные пункты на севере Сирии. По данным издания, США намерены сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений Вашингтона с силам самообороны сирийских курдов (YPG). Мэттис отметил, что установка наблюдательных пунктов не потребует отправки дополнительного военного контингента США в Сирию. Цель установки наблюдательных пунктов для США — удостовериться, что Турция и арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) продолжают бороться с террористической организацией ИГ*.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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