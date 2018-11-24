В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 180 человек вернулись в Сирию из Ливана за сутки, еще более 840 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 1 031 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 186 чел. (женщин – 55, детей – 95), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 845 чел. (женщин – 253, детей – 431)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 191 сирийских гражданина. Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

По данным Центра по приему беженцев, фонд имени А.Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой населению была выдана одна тонна хлеба.

Согласно информации Центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в Дейр-Фур, Телль-Биса (провинция Хомс), Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Эс-Сувейда).

Уточняется, что было разминировано 10,6 гектар территории и четыре километра дорог. Обнаружены и уничтожены 62 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.

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