В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — два, Алеппо — один, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один", — говорится в документе.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.

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