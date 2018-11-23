В Сирии более десяти мирных жителей погибли при авиаударах коалиции

ДАМАСК, 23 ноя – РИА Новости. Более десяти мирных жителей сирийской деревни Шаафа провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США в пятницу, передает гостелевидение Сирии.

"Более десяти мирных жителей, в том числе детей и женщин, погибли в результате авиаударов международной коалиции по деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — передает телеканал Ikhbariya

В свою очередь госагентство SANA сообщает об 11 жертвах авиаударов и отмечает, что они продолжаются.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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