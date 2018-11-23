Лавров проводит в Риме переговоры с де Мистурой

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу вечером проводит двустороннюю встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Переговоры проходят за закрытыми дверями на полях форума "Средиземноморские диалоги", который организован в Риме.

Перед началом встречи Лавров предложил де Мистуре кофе, на что спецпосланник ООН сказал, что будет чай. Отдельно он поприветствовал официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что рад ее видеть.

Де Мистура покинет пост спецпосланника по Сирии, предположительно, до конца года. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что не знает ничего о времени работы де Мистуры и вступлении в должность его преемника Гейра Педерсена, "главное, чтобы между их работой не возникло промежутка".

Ранее в пятницу де Мистура заявил РИА Новости, что процесс передачи полномочий Педерсену еще не завершён. Уходящий спецпосланник ООН также отметил, что рассматривает возможность приехать на предстоящий раунд переговоров по Сирии в Астане.

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