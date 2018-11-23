Лавров объявил о завершении формирования сирийской конституционной комиссии

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Формирование конституционной комиссии САР завершается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ежегодной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
"Россия, Турция и Иран инициировали астанинский процесс, который вылился в конгресс сирийского диалога в Сочи, где было принято решение о создании конституционного комитета, формирование которого в данный момент подходит к завершению", — сказал Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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