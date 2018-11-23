Лавров объявил о завершении формирования сирийской конституционной комиссии

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Формирование конституционной комиссии САР завершается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ежегодной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Как указал министр, ситуация в Сирии может быть урегулирована только на основе международного права. Он подчеркнул, что резолюция СБ ООН 2254 является весьма прочной базой для этого. По сути, как отметил Лавров, эта резолюция требует, чтобы сирийцы сами сделали "все на основе взаимного консенсуса между правительством и оппозицией".

"Россия, Турция и Иран инициировали астанинский процесс, который вылился в конгресс сирийского диалога в Сочи, где было принято решение о создании конституционного комитета, формирование которого в данный момент подходит к завершению", — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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