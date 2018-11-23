Эксперт не поверил в отсутствие у США намерений свергнуть Асада

Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирийской арабской республики Башара Асада в центре Дамаска, Сирия. Архивное фото

Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирийской арабской республики Башара Асада в центре Дамаска, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США, заявляя об отсутствии нацеленности на смену руководства Сирии, пытаются снять с себя ярлык агрессора, осознавая, что из-за российских военных ливийский сценарий в Сирии повторить невозможно, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Ранее специальный представитель американского госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант", что США, хотя и считают президента Сирии Башара Асада военным преступником, не нацелены на смену руководства в Сирии и не хотят ее развала, а, напротив, выступают за территориальную целостность арабской республики.

"Присутствие российских военных в САР полностью меняет ситуацию, оно делает все проекты США по раздроблению государства невозможными. Повторение ливийского сценария невозможно именно из-за присутствия российских войск. Поэтому такого рода заявления — это тактический ход, призванный убрать обвинения против США как агрессора, который находится непрошенным гостем на чужой территории, да еще и угрожает действующему режиму. После таких заявлений обвинения как бы снимаются, и США остаются в глазах международной общественности как честные борцы против террористов, что выглядит благородно", — сказал Суздальцев РИА Новости.

По его словам, США осознают, что ситуация в Сирии отличается от иракской и ливийской.

"США учитывают то, что пока в Сирии присутствует Россия, придется с ней согласовывать свои действия", — отметил эксперт.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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