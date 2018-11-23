Джеффри: если комитет по конституции САР не созовут, надо усилить роль ООН

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США рассчитывают на усиление роли ООН в урегулировании сирийского кризиса, если конституционный комитет не будет сформирован, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Если же нас постигнет огромное разочарование и конституционный комитет не будет сформирован, тогда я думаю, что ООН, — а я только что был на заседании Совета Безопасности в понедельник, мы встречались с Генеральным секретарем Гутеррешем, впрочем, он сам изложит свою позицию, — тогда, безусловно, Соединенные Штаты и, как мы полагаем, многие из тех стран, чья позиция близка нашей, будут ожидать от ООН совсем иной и гораздо более центральной роли в урегулировании этого кризиса, если попытки господина де Мистуры работать с Россией, Ираном, Турцией и в какой-то степени с сирийским правительством окажутся безуспешными", — сказал он.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее заявил, что по личным обстоятельствам покинет пост в конце ноября после четырех лет работы на должности спецпосланника по Сирии. Его преемником станет норвежский дипломат Гейр Педерсен.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в конце октября в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

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