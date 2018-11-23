США позитивно оценивают сотрудничество с Россией по гумпомощи в "Рукбане"

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают очень продуктивным сотрудничество с РФ по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии, надеются на продолжение такого взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Джеффри выразил надежду, что "это сотрудничество продолжится". Он подчеркнул, что "успех конвоя ООН, выполнившего свою работу без единого выстрела, является хорошим примером не только нашей эффективной работы с российскими коллегами, но и относительной безопасности в регионе".
"Мы очень надеемся, что второй конвой пройдет так же беспроблемно, как и первый", — отметил он.
Говоря о заявлениях про террористов, находящихся в районе Эт-Танф, Джеффри сообщил, что США "не видят там никаких шести тысяч". "А ведь мы там находимся с американскими войсками. А эти войска там для того, чтобы не допустить контроля Аль-Каиды* и других террористов в регионе, и мы добились здесь большого успеха. Мы продолжим добиваться большого успеха", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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