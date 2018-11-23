США позитивно оценивают сотрудничество с Россией по гумпомощи в "Рукбане"

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают очень продуктивным сотрудничество с РФ по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии, надеются на продолжение такого взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Прежде всего, доставка гуманитарной помощи в "Рукбан" является сферой нашего тесного и очень продуктивного сотрудничества с Россией. Она подразумевает координацию и деконфликтацию действий американских и российских военнослужащих. Она также требовала от меня и моих коллег координации на политическом уровне. Она означала работу с ООН, сирийским Красным Полумесяцем и нашими местными партнерами по безопасности в районе Эт-Танф, сирийскими силами оппозиции и, конечно, с людьми из "Рукбана", — рассказал американский дипломат.

Джеффри выразил надежду, что "это сотрудничество продолжится". Он подчеркнул, что "успех конвоя ООН, выполнившего свою работу без единого выстрела, является хорошим примером не только нашей эффективной работы с российскими коллегами, но и относительной безопасности в регионе".

"Мы очень надеемся, что второй конвой пройдет так же беспроблемно, как и первый", — отметил он.

Говоря о заявлениях про террористов, находящихся в районе Эт-Танф, Джеффри сообщил, что США "не видят там никаких шести тысяч". "А ведь мы там находимся с американскими войсками. А эти войска там для того, чтобы не допустить контроля Аль-Каиды* и других террористов в регионе, и мы добились здесь большого успеха. Мы продолжим добиваться большого успеха", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе рядом с американском базой Эт-Танф. Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. В состав гумконвоя вошли более 100 транспортных средств.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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