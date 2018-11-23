Джеффри: механизм контактов США и РФ по Сирии работает, менять его не надо

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. Механизм контактов США и России по Сирии работает хорошо, Вашингтон не видит смысла в его изменении, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы абсолютно уверены в том, что у нас есть действенный набор средств для обмена мнениями о ситуации в Сирии с нашими российскими коллегами в любой момент времени и на самых разных уровнях. Сам механизм наших контактов с Россией по Сирии работает превосходно, и мы не видим никакой необходимости его менять", — сказал Джеффри.

Дипломат признал, что результаты при этом достигаются медленнее, чем хотелось бы американской стороне, однако отметил, что дело не в отсутствии механизма общения, а в разнице целей двух стран.

"Нации должны договариваться. Это вопрос времени и многого другого. Но мы постоянно повторяем нашим российским коллегам и сейчас через вас хотели бы сказать россиянам: нам нужно действовать быстрее, чтобы закончить этот очень опасный конфликт", — добавил Джеффри.

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