В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала семь нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Алеппо – один, Хама – один. Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – три, Хама – три", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в Теснине провинции Хомс. Выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Всего проведено 2 тысячи гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза – 3134,35 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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