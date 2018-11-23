США призвали Россию повлиять на Тегеран, чтобы Иран ушел из Сирии

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США призывают Россию использовать свое влияние на Дамаск и Тегеран, чтобы Иран вывел свои силы из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
По словам дипломата, Вашингтон считает это разумным шагом.
"Что для этого потребуется – вопрос другой", — добавил Джеффри.
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