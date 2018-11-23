США призвали Россию повлиять на Тегеран, чтобы Иран ушел из Сирии

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США призывают Россию использовать свое влияние на Дамаск и Тегеран, чтобы Иран вывел свои силы из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы призываем Россию использовать все имеющееся у нее влияние на сирийское правительство и на Иран (потому что в конце концов эти три страны вместе воюют в Сирии) с тем, чтобы обеспечить вывод всех сил под командованием Ирана со всей территории Сирии в рамках решения, предполагающего отвод всех иностранных сил, за исключением российских, и возврат к ситуации 2011 года", — сказал он.

По словам дипломата, Вашингтон считает это разумным шагом.

"Что для этого потребуется – вопрос другой", — добавил Джеффри.

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