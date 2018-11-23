В СК рассказали о расследовании убийства летчика Пешкова в Сирии

В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России установил лица, причастные к посягательству на жизнь российских военнослужащих в Сирии, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела об убийстве на территории Сирийской Арабской Республики 24 ноября 2015 года членами незаконных вооруженных формирований пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина", — сказала она.

Согласно сообщению, в результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы, установлены районы, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам, а также помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда злоумышленниками было доставлено тело Пешкова, получены другие важные доказательства.

"Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 9 граждан Сирии. Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", — отметила Петренко.

❗️В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

🎥 https://t.co/ofBknukVva pic.twitter.com/a7R4Txr6d5 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.

​Указанные выше лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"На данном этапе проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих, расследование продолжается", — добавила представитель СК.

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