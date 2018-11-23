США надеются, что санкции по Сирии помогут политическому процессу

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США рассчитывают, что санкции против помощи Ирана Дамаску будут способствовать реанимации политического процесса и окончанию конфликта в Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Да, мы на это надеемся. Это одна из причин, в силу которых мы это делаем", — сказал он в ответ на вопрос о том, считает ли он, что санкции могут реанимировать политический процесс.

По словам дипломата, все санкции против Ирана несут в себе "отдельный компонент давления", вызванный озабоченностью Вашингтона действиями Тегерана в регионе.

"Но эти санкции нацелены также на помощь Ирана Сирии. И мы считаем, что нужно, чтобы политический процесс шел вперед, чтобы наступила деэскалация вооруженного конфликта в Сирии. Это ужасный конфликт… И мы будем прибегать к санкциям, отказывать в помощи по восстановлению (страны — ред.), использовать дипломатические средства, — делать все, что в наших силах, чтобы постараться закончить этот конфликт и вернуть Сирию ее народу", — добавил он.

США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил в этой связи РИА Новости, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США.

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