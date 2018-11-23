США надеются, что санкции по Сирии помогут политическому процессу

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США рассчитывают, что санкции против помощи Ирана Дамаску будут способствовать реанимации политического процесса и окончанию конфликта в Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
По словам дипломата, все санкции против Ирана несут в себе "отдельный компонент давления", вызванный озабоченностью Вашингтона действиями Тегерана в регионе.
"Но эти санкции нацелены также на помощь Ирана Сирии. И мы считаем, что нужно, чтобы политический процесс шел вперед, чтобы наступила деэскалация вооруженного конфликта в Сирии. Это ужасный конфликт… И мы будем прибегать к санкциям, отказывать в помощи по восстановлению (страны — ред.), использовать дипломатические средства, — делать все, что в наших силах, чтобы постараться закончить этот конфликт и вернуть Сирию ее народу", — добавил он.
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил в этой связи РИА Новости, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США.
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