Эксперт рассказал, против чего направлены связанные с Сирией санкции США

БЕЙРУТ, 22 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Санкции США, введенные против ряда компаний и граждан РФ, Ирана и Ливана под предлогом прекращения финансирования движений ливанской "Хезболлах" и палестинского "Хамас" являются попыткой экономически задушить эти организации в интересах Израиля, считает ливанский эксперт в области экономики, писатель и журналист Искандер Кфури.

В Вашингтоне во вторник внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти в Сирию. В американском Минфине пояснили, что российское предприятие Global Vision Group и гражданин Сирии Мохаммад Амер Альшвики, якобы играли ключевую роль в схеме по поставкам нефти, а затем в передаче денежных средств спецподразделению "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые в свою очередь отвечают за финансирование "Хезболлах" и "Хамас".

"Конечно это давление на Россию. США всегда не прочь помешать РФ. Но больше всего с моей точки зрение эти действия направлены против "Хезболлах", действительно попытка задушить организацию… Прежде всего это в интересах Израиля. Тель-Авив просит от США подобных действий. Именно на "Хезболлах", а не Иран. Там ключевым моментом всей условной схемы было заявление, что деньги дают "Хезболлах" и "Хамас". А вписывать имена россиян и иранцев это традиционная политика США", — считает Кфури.

Эксперт отметил, что США выдвинули обвинения без доказательств и фактов, а так же в одностороннем порядке без поддержки ООН или Совета Безопасности. "Это значит, что Вашингтон пытается играть в регионе одновременно роль обвинителя и судьи, что лишено здравого смысла", — отметил он.

Ранее Кфури заявил, что существенно на "Хезболлах" санкции негативно не отразятся, так как средства движения не проводятся через банки и их с ними ничего не связывает.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в среду заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана противоречат международному праву и не достигнут своей цели. В свою очередь МИД РФ в официальном заявлении назвал подобные действия США неуклюжими.

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