Евросоюз и Турция поддержали меморандум по Идлибу и СВПД

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Евросоюз и Турция заявили по итогам переговоров в Анкаре о необходимости соблюдения всеми сторонами меморандума о стабилизации в сирийском Идлибе, а также сохранении экономических выгод для Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В четверг в Анкаре прошли переговоры главы европейской дипломатии Федерики Могерини и главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в рамках политического диалога высокого уровня.

"Мы подчеркнули важность прочного прекращения огня на основе полного осуществления Меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе и соблюдения всеми соответствующими сторонами его положений", — говорится в совместном заявлении, распространенном европейской дипслужбой.

"Мы также согласились с важностью сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и сохранения экономических выгод для Ирана, вытекающих из снятия санкций в рамках соглашения", — отмечается в нем.

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