В Турции заявили, что не допустят дестабилизации в Африне

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти не допустят дестабилизации ситуации в сирийском Африне, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Турция имеет в Африне серьезный авторитет, занимает прочную позицию, которую не так просто поколебать. Это место, где проживают разные национальности, там действуют разные силы, и, безусловно, возможны какие-то небольшие проблемы и недоразумения как среди местного населения, так и в рядах ССА. Возможно, имеет место и какое-то внешнее вмешательство. Но я ни в коем случае не допускаю, что это может поставить под угрозу стабильность в Африне. Турция этого не допустит", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Анкаре осознают, что Африн не является турецкой землей. "Мы это понимаем, поэтому действуем там с осторожностью", — добавил Сафи.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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