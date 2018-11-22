В Турции заявили, что делают все возможное для контроля ситуации в Идлибе

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти делают все возможное, чтобы взять под контроль ситуацию в сирийском Идлибе, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Вопрос по Идлибу очень непростой, и все это понимают, там собрались многочисленные группировки. И контролировать их, особенно одной стране, очень сложно. Турция делает все, что в ее силах, чтобы гарантировать этот контроль, прилагает к этому все усилия. Однако ей нужна поддержка России, других стран. Нужно такое участие сирийского режима – в смысле поддержки усилий Турции, или хотя бы чтобы он не мешал, не дестабилизировал нынешний процесс", — сказал собеседник агентства.
"Там живут 3,5 миллиона человек, шесть лет идет война. Как-то они там зацепились, живут. Если это равновесие будет нарушено, этим людям будет очень тяжело. А если они хлынут в Турцию и в Европу, это принесет новые социальные проблемы. На проблему Идлиба нужно смотреть прежде всего с гуманитарной позиции", — добавил собеседник агентства.
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