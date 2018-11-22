В Сирию за сутки вернулись более 760 беженцев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Более 760 человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ в четверг.

"За прошедшие сутки в Сирию с территории иностранных государств возвратились 765 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 186 человек (женщин – 55, детей – 95), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 579 человек (женщин – 173, детей – 295)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 240 человек

Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Эр-Растан провинции Хомс. Нуждающимся жителям выданы 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова населению в Масарания провинции Алеппо выдана одна тонна хлеба, в Мардж-Султан провинции Риф-Дамаск в школе выданы 100 комплектов постельных принадлежностей и 100 комплектов детской одежды, кроме того, в Алеппо 14 семьям погибших сирийских военных выданы продовольственные и санитарно-гигиенические наборы. Добавляется, что 38 жителям, в том числе 17 детям, была оказана медицинская помощь.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>