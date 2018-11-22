АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Россия и Турция предотвратили гуманитарную катастрофу в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, главная платформа, которая приносит результаты по Сирии, — это Астана.
"Нужно принести сирийскому народу покой, с новыми лидерами, с новыми перспективами. Нам кажется, что Асад для этого преграда, но пока наша точка зрения не находит понимания у российской стороны", — добавил Калын.
Демилитаризованная зона была создана в Идлибе согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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