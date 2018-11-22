АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Россия и Турция предотвратили гуманитарную катастрофу в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы с Россией обеспечили в Идлибе перемирие, и это то, чего никто не смог до этого сделать. Около 3,5 миллиона человек остались бы под бомбами, половина стала бы беженцами, но мы это предотвратили. Но на этом не останавливаемся. Есть еще разработка сирийской конституции. Мы продолжаем переговоры с Россией", — сказал Калын, выступая на форуме "Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего" в Анкаре.

По его словам, главная платформа, которая приносит результаты по Сирии, — это Астана.

"Нужно принести сирийскому народу покой, с новыми лидерами, с новыми перспективами. Нам кажется, что Асад для этого преграда, но пока наша точка зрения не находит понимания у российской стороны", — добавил Калын.

Демилитаризованная зона была создана в Идлибе согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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