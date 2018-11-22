МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. США продолжают отрицать, что применяют снаряды с белым фосфором при бомбардировке районов к востоку от Евфрата в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее государственное ТВ Сирии сообщило о гибели мирных жителей и раненых в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

"По информации сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе", — сказала Захарова на брифинге.

Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

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