В МИД рассказали о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Несмотря на серьезные усилия Турции по выполнению совместного с Россией меморандума по сирийскому Идлибу, трудности в создании там демилитаризованной зоны сохраняются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-прежнему наибольшее беспокойство вызывает ситуация на северо-западе страны в Идлибе", — сказала Захарова на брифинге.

Как напомнила представитель МИД РФ, в конце прошлой недели боевики аффилированного с запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида"* незаконного вооруженного формирования совершили крупную провокационную вылазку и атаковали расположение сирийских правительственных сил в районе Джирин, при отражении атаки погибли 18 военнослужащих.

"Подобные кровавые провокации свидетельствуют о том, что, несмотря на серьезные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются. Продолжаем тесное взаимодействие с турецкими партнерами", — сказала Захарова.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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