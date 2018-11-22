В МИД рассказали о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Несмотря на серьезные усилия Турции по выполнению совместного с Россией меморандума по сирийскому Идлибу, трудности в создании там демилитаризованной зоны сохраняются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила представитель МИД РФ, в конце прошлой недели боевики аффилированного с запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида"* незаконного вооруженного формирования совершили крупную провокационную вылазку и атаковали расположение сирийских правительственных сил в районе Джирин, при отражении атаки погибли 18 военнослужащих.
"Подобные кровавые провокации свидетельствуют о том, что, несмотря на серьезные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются. Продолжаем тесное взаимодействие с турецкими партнерами", — сказала Захарова.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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