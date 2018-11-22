В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо – два, Хама – один, Дейр-эз-Зор — два. Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – три", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс, в ходе которой было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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