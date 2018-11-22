Саперы начали разминирование в юго-западной сирийской провинции Дераа

ДАМАСК, 22 ноя — РИА Новости. Саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у боевиков, в населенных пунктах вокруг сирийского города Дераа, сообщил журналистам представитель сирийской армии.

"Мы приезжаем на разминирование по вызовам, которые поступают, в том числе, от крестьян, проживающих в поселках вокруг Дераа. Находим бомбы даже на полях, рядом с жилыми домами. Боеприпасы мы транспортируем в специальные склады, после чего отвозим на уничтожение или передаем в действующую армию", — рассказал сапер Мулязим Мухаммад Сами.

Саперы продолжают работать и в самом городе Дераа, центр которого был разрушен боевиками.

Военные проверяют, не остались ли после окончания боевых действий мины-ловушки в развалинах домов и в подземных туннелях, которыми пользовались террористы. Затем строительные бригады расчищают завалы.

Провинция Дераа расположена на юго-западе Сирии, граничит с Иорданией. Ее административный центр — одноименный город в 110 километрах южнее Дамаска. Провинцию называют очагом антиправительственных выступлений — массовые протесты начались здесь в марте 2011 года. Столкновения между правительственными силами, вооруженной оппозицией и боевиками террористических организаций продолжались до заключения перемирия в июле 2017 года.

Весной 2018 года ситуация в провинции обострилась. По данным МИД России, до 40% территории провинции контролировали боевики "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ*. В середине июня сирийские войска при поддержке российских ВКС начали операцию против боевиков. 2 августа Минобороны России сообщило, что бандформирования полностью уничтожены, территория провинции находится под контролем сирийских войск.

*Террористические организации, запрещенные в России.