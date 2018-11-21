Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, США намерены сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений Вашингтона с силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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